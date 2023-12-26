Hakkari'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

Hakkari'de kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Muhammed Yusuf Sonay (31) için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görevli Sonay, dün geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Müdürlüğün bahçesinde düzenlenen törende Sonay'ın öz geçmişi okundu, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından dua edildi.

Tören mangası tarafından cenaze aracına taşınan Sonay'ın naaşı, memleketi Elazığ'a uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, Sonay'ın yakınları, vali yardımcıları, polis ve askerler katıldı.

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