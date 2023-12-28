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        İYİ Parti heyeti, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

        İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir, Toplumsal Politikalar Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, Mehmetçiğe destek mesajı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 19:14 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:36
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        İYİ Parti heyeti, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
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        İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir, Toplumsal Politikalar Başkanı Selcan Taşçı Hamşıoğlu ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, Mehmetçiğe destek mesajı verdi.

        Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Hamşıoğlu, Çömez ve Demir, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'i makamında ziyaret etti.

        Ardından Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İl Temsilciliği ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine giden heyet, geçen yıl Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın ailesiyle bir araya geldi.

        Çukurca'da 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın saldırılarında iki kardeşi ve annesi şehit olan Kadir Kaplan'la da görüşen heyet, ardından Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan iki askeri, tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Sere Solan mevkisine geçerek gazetecilere açıklama yapan Hamşıoğlu, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına başsağlığı dilemek için kente geldiklerini söyledi.

        Terör örgütü PKK'yı ve onların destekçilerini lanetlediklerini ifade eden Hamşıoğlu, "Allah kahraman ordumuzun ayağına taş değdirmesin." dedi.

        Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Demir de "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, kederli şehit ailelerimizin, yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmamıştır." diye konuştu.

        Milletvekili Çömez de Mehmetçik'in kahramanca sınırları ve ülkeyi koruduğunu belirterek, "Bu esnada maalesef kalleşçe pusu kuran, teröristlerin saldırısına maruz kalan askerlerimizden 12'sini şehit verdik ama diğer askerlerimiz tarihi ve destansı bir şekilde büyük bir kahramanlık örneği gösterip teröristleri püskürterek yok etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

        - "Devletimiz sağ olsun, bizi hiç yalnız bırakmadı"

        Şehit Korkmaz'ın babası Ramazan Korkmaz, "Devletimiz sağ olsun, bizi hiç yalnız bırakmadı. Bir evladımı şehit verdim. Diğer çocuklarımı da devletimiz uğuruna şehit veririm. Devletimiz, bu güzel vatanımız iyi olsun. Şu an Hakkarililer rahatlıkla çarşıda geziyor, yaylaya çıkıyor. Kahraman askerlerimiz sınır ötesinde kahramanca mücadele ediyor. Devletimiz, milletimiz var olsun. Kahrolsun PKK ve onları destekleyenler." şeklinde konuştu.

        İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz da HDP ve PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olmadığını söyleyerek, "Hepimiz devletimizin, askerimizin yanındayız. Bir şehit olduğunda kalbimize ateş düşüyor." dedi.

        İYİ Parti İl Başkanlığını ziyaret eden heyet, daha sonra çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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