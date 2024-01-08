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        Kayaklı Koşu Milli Takımı seçmeleri Yüksekova'da yapılacak

        Kayaklı Koşu Milli Takımı seçmeleri için birçok ilden sporcu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:11 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:58
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        Kayaklı Koşu Milli Takımı seçmeleri Yüksekova'da yapılacak
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        Kayaklı Koşu Milli Takımı seçmeleri için birçok ilden sporcu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kampa girdi.

        Sporcular, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyü yakınındaki Sporcu Eğitim Merkezi'nde antrenmanlara başladı.

        Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Erkan Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takım aday kadrosunda farklı illerden gelen sporcuların yer aldığını söyledi.

        Milli takım seçmelerinin 10-11 Ocak'ta Yüksekova'da yapılacağını aktaran Orhan, şunları kaydetti:

        "Antrenmanlarımız güzel geçiyor. Yeterli derecede kar var. Günde yaklaşık 4 saat antrenman yapıyoruz. Sabah saatlerinde dengede durma, öğleden sonra ise paten çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Sporculardan Zülfiye Soyaz da "Milli takım seçmelerine hazırlanıyoruz. Pist ve hava çok güzel. Antrenmanlarımız verimli geçiyor." ifadelerini kullandı.

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