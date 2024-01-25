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        Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki hasta kadının yardımına ekipler yetişti

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hipertansiyon hastası kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 22:16 Güncelleme: 25.01.2024 - 22:23
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        Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki hasta kadının yardımına ekipler yetişti
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hipertansiyon hastası kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında rahatsızlanan 62 yaşındaki hipertansiyon hastası Kamile Ayhan'ı hastaneye götüremeyen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Özel İdare Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

        Evde ilk müdahalesi yapılan Ayhan, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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