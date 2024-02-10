Hakkari'deki 5. Kar Festivali'nde meşaleli kayak gösterisi yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kayakçılar, Jandarma Arama Kurtarma timinin eşliğinde meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Alanda stant ve çadır kuran görevliler, kurumlarıyla ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen festival devam ediyor.

Hakkari'de Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen 5. Kar Festivali kapsamında meşaleli kayak gösterisi yapıldı.

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