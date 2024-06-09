Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Valisi Çelik, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti

        Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:40 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Valisi Çelik, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker ile Şemdinli'deki Aktütün Taburu'na gitti.

        Taburda görevli askerlerle görüşen Çelik, daha sonra Konur köyü sakinlerini ziyaret etti.

        Uğuraçan köyüne de giderek şehitler Emrullah Demir ve Avni Demir'in aileleriyle bir araya gelen Çelik ve beraberindekiler, şehitler için dua etti.

        Ardından Tekeli köyündeki 2 bin 867 rakımlı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sercan Fidan Hudut Karakolu'na geçen Çelik, Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Süleyman Çakır'dan bölge hakkında bilgi aldı.

        Çelik, 1. Hudut Tugay Komutanlığına da ziyaret gerçekleştirerek, Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan'dan sınır güvenliğiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı, başarı dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Evlendiler
        Evlendiler
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'

        Benzer Haberler

        Hakkari'de farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı
        Hakkari'de farklı suçlardan aranan 7 şüpheli tutuklandı
        Otomobil, Zap Suyu'na uçtu, çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Otomobil, Zap Suyu'na uçtu, çifti kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        GÜNCELLEME - Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, po...
        GÜNCELLEME - Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, po...
        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki polis ve eşi yaralandı
        Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki polis ve eşi yaralandı
        Otomobil, Zap Suyu'na uçtu; boğulma tehlikesi geçiren çift kurtarıldı
        Otomobil, Zap Suyu'na uçtu; boğulma tehlikesi geçiren çift kurtarıldı
        Hakkari'de YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
        Hakkari'de YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı