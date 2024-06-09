Hakkari Valisi Çelik, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çelik, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker ile Şemdinli'deki Aktütün Taburu'na gitti.

Taburda görevli askerlerle görüşen Çelik, daha sonra Konur köyü sakinlerini ziyaret etti.

Uğuraçan köyüne de giderek şehitler Emrullah Demir ve Avni Demir'in aileleriyle bir araya gelen Çelik ve beraberindekiler, şehitler için dua etti.