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        Hakkari'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Hakkari'deseyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 20:31 Güncelleme: 28.06.2024 - 20:31
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        Hakkari'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Hakkari'deseyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merzan Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil seyir halindeyken alev aldı.

        Sürücü yol kenarına park ettiği aracı terk ederek yardım istedi.

        Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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