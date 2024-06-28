Hakkari'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Hakkari'deseyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hakkari'deseyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merzan Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil seyir halindeyken alev aldı.
Sürücü yol kenarına park ettiği aracı terk ederek yardım istedi.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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