Hakkari'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü yol kenarına park ettiği aracı terk ederek yardım istedi.

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