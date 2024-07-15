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        Van, Hakkari ve Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Van, Hakkari ve Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:02 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:02
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        Van, Hakkari ve Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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        Van, Hakkari ve Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

        Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

        Vali Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, kurum amirleri, gaziler ve şehit aileleri Akköprü Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği programda Balcı ve beraberindekiler, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

        Daha sonra Yeni Nurşin Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu, vatandaşlara şeker ikram edildi.

        - Hakkari

        Hakkari'de Ulu Cami'de öğle namazı öncesi mevlit programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim ile başlayan programda din görevlilerince mevlit ve ilahiler okundu, şehitler için dua edildi.

        Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

        - Bitlis

        Bitlis'te Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, şehitler için dua edildi.

        Programa katılan Vali Erol Karaömeroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

        Programa, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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