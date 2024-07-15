Van, Hakkari ve Bitlis'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu Van, Hakkari ve Bitlis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 15.07.2024 - 14:02 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:02 facebook

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