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        Yüksekova'da gönüllüler çevre temizliği yaptı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 15:08 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:08
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        Yüksekova'da gönüllüler çevre temizliği yaptı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

        Gençlik Merkezi öncülüğünde yapılan etkinlikte, gönüllüler ile öğretmenler çöp topladı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, temiz çevreye dikkat çekmek istediklerini söyledi.

        Farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Vatandaşların en çok uğradığı Mevlana ve Millet Parkını gönüllü gençler ve öğretmenlerle temizledik. Amacımız, insanların gelişigüzel çöplerini sokağa atmalarını engellemek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Piknik yapılan alanların temiz tutulmasını sağlamak gerekiyor. Tüm paydaş kurumlarımıza, gençlere ve gönüllülere teşekkür ederim." dedi.

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