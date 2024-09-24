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        Çekya'dan gelen 15 dağcı Yüksekova'nın doğal güzelliklerini gezdi

        Çekya'dan gelen dağcı grubu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin doğal güzelliklerini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:25
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        Çekya'dan gelen 15 dağcı Yüksekova'nın doğal güzelliklerini gezdi
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        Çekya'dan gelen dağcı grubu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin doğal güzelliklerini gezdi.

        Tur kapsamında ilçeye gelen Çekyalı dağcılar, Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği öncülüğünde düzenlenen gezi programına katıldı.

        Erken saatlerde bir araya gelerek bölgeye hareket eden dernek üyeleri ve dağcılar, 3,5 saatlik yürüyüşün ardından Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu alana ulaştı.

        Bölgenin manzarasını izleyen, fotoğraf çeken dağcılar, dernek üyelerinden de bilgi aldı.

        Dernek Başkanı Suat Öztekin, Hakkari'nin turizm potansiyelini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

        Çekyalı 15 kişilik dağcı grubunu ilçede ağırladıklarını anlatan Öztekin, "Dağcılara Sat Buzul Gölleri'ni gezdirdik. Bölgenin güzelliklerini tanıttık. Tur programımız devam edecek. Cennet ve Cehennem Vadisi ve diğer bölgelerde de etkinliğimiz olacak." dedi.

        Bölgede dağ kayağı turizmi için de rota belirleme çalışması yaptıklarını ifade eden Öztekin, kentin tanıtımına ve ekonomisine katkı sunmak istediklerini dile getirdi.

        Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ise bölgenin güzelliklerini turizme kazandırma yolunda attıkları adımların meyve vermeye başladığını belirtti.

        Yurt içi ve dışından gelen turistlerin kentin ekonomisini canlandırdığına işaret eden Aykut, "Çekyalı dağcı grubu için 5 günlük program yaptık. Dernek üyelerimizin rehberliğinde gezdirdiğimiz dağcılara bölgenin doğasını tanıttık. Hakkari, doğa turizminde Türkiye'nin önde gelen yerlerinden biri. Bu avantajı en iyi şekilde değerlendirerek bölgenin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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