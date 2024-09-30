Hakkari'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

Sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemi konusunda bilgi veren ekipler, çocuklara küçük yaşta trafik kurallarını öğrenip uygulamaları için trafik boyama kitabı dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler sürücülerin sağlıklı ve huzurlu şekilde seyahat yapmaları, yolcuların gidecekleri yere güvenli ulaşmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

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