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        Hakkari'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kırıkdağ köyünde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:52 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:52
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        Hakkari'de jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
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        Hakkari İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kırıkdağ köyünde denetim yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler sürücülerin sağlıklı ve huzurlu şekilde seyahat yapmaları, yolcuların gidecekleri yere güvenli ulaşmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Kırıkdağ köyünde denetim yapan ekipler, araçlarda sürücülerin kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.

        Sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemi konusunda bilgi veren ekipler, çocuklara küçük yaşta trafik kurallarını öğrenip uygulamaları için trafik boyama kitabı dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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