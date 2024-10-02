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        Açtıkları resim kursuyla öğrencilerin üniversite hayalini gerçekleştirdiler

        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde resim kursu açan öğretmenler Ümit Yalınkaya ve Doğukan Atmaca, kursa katılan 10 öğrencinin üniversiteye yerleşmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:42
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        Açtıkları resim kursuyla öğrencilerin üniversite hayalini gerçekleştirdiler
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        ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde resim kursu açan öğretmenler Ümit Yalınkaya ve Doğukan Atmaca, kursa katılan 10 öğrencinin üniversiteye yerleşmesini sağladı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki merkezde 4 yıldır faaliyet yürüten resim-iş öğretmenleri 27 yaşındaki Atmaca ve 25 yaşındaki Yalınkaya, yeteneği olan öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek için çalışma yürüttü.

        Bu amaçla merkez binasındaki atölyede açtıkları ücretsiz kurslarla öğrencilere haftanın 6 günü resim çizmenin inceliklerini öğreten, onları özel yetenek sınavlarına hazırlayan Atmaca ve Yalınkaya, ilçedeki birçok gencin üniversite hayalini gerçekleştirmelerini sağladı.

        Kurumun malzeme desteğini de öğrencilerin hizmetine sunan öğretmenler, geçen yıl kasımda açtıkları kursta verdikleri 7 aylık eğitimle 10 öğrencinin özel yetenek sınavlarında başarı gösterip üniversitelere yerleşmelerinde pay sahibi oldu.

        Ders saatleri dışında da öğrencilere eksik oldukları konuları anlatan öğretmenler, bu yıl da kursa katılacak öğrencileri hayallerine ulaştırmayı hedefliyor.

        Yalınkaya, AA muhabirine, açtıkları kursa kayıt yaptıran öğrencilerin hedeflerine ulaşması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Geçen sene kursa kayıt yaptıran 10 öğrenciden 6'sının üniversiteye yerleştiğini belirten Yalınkaya, şöyle konuştu:

        "Bu sene 10 öğrencimizin hepsini güzel sanatlar fakültelerine yerleştirdik. Bunun sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz çok hevesliydi. Bütün imkanları sonuna kadar kullandılar. Emeklerinin karşılığını aldılar. Bunun için çok mutluyuz. Öğrencilerimizin tamamı resim bölümü dışındaki bölümlerden gelerek başvuruda bulundu. Her liseden öğrencimiz var. Bu alana yönelip başarılı oldular. Bu başarıda öğrencilerin azimli çalışması, kursumuzun disiplini ve düzeni ile kurumumuzun katkıları büyük rol oynadı."

        Atmaca ise kursa katılan öğrencilerin üniversiteye yerleşmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek, "Bu süreç bizim için kolay olmadı. Öğrencilerimizi yetenek sınavına hazırlarken iki çalışma üzerinde yoğunlaştık. Bir desen, bir de imgesel çalışmalar. Obje ve kompozisyon çalışmaları da yürüttük. Bu süreçte güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne yerleşen Besime Basmacı, İsmet Alkan Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu belirtti.

        Resim alanında eğitimini sürdürmek istediği için kursa katıldığını ifade eden Basmacı, "Rakiplerimizin hepsi Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olduğu için kendime çok güvenmiyordum. Hocalarımızın desteği çok fazlaydı. Adeta üzerimize titrediler. Çok zorlu bir süreçti. Haftanın 7 günü gelmeye çalışıyorduk. 6 saat durmadan resim çizdiğimiz zamanlar oluyordu. Hocalarımız da biz de çok zorlanıyorduk. Onların emeklerini boşa çıkarmamaya çalıştık ve kazandık." diye konuştu.

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