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        Hakkari'de öğrencilere çanta ve ayakkabı yardımı yapıldı

        Hakkari Gençlik Engeliler Derneği, kentte ihtiyaç sahibi öğrencilere okul çantası ve ayakkabı yardımı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:18
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        Hakkari'de öğrencilere çanta ve ayakkabı yardımı yapıldı
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        Hakkari Gençlik Engeliler Derneği, kentte ihtiyaç sahibi öğrencilere okul çantası ve ayakkabı yardımı yaptı.

        Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, engeli bireylerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi, eğitim alan çocukların ihtiyaçlarının giderilmesine dönük çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Hakkari ve ilçelerinde eğitim gören ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye okul çantası desteği, 100 öğrenciye de kışlık ayakkabı yardımında bulundukları ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "Yaklaşan kış öncesi çocuklarımızın kışlık ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Bu kapsamda belirlenen öğrencilerimize okul çantası ve kışlık ayakkabı yardımında bulunduk. Engellilerin sorunları ile yakından ilgileniyoruz. İhtiyaç sahibi engelli bireylere yardım eli uzatma gayreti içindeyiz. Hayırseverlerin destekleriyle temin ettiğimiz yardımları öğrencilere ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bizlere destek olan hayırseverlere teşekkür ediyorum."

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