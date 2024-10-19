Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'nın kadın futbolcuları, takım otobüsü desteğine galibiyetle karşılık vermek istiyor

        ULAŞ GÜVEN - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:15 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'nın kadın futbolcuları, takım otobüsü desteğine galibiyetle karşılık vermek istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ULAŞ GÜVEN - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

        Geçen sene TFF Kadınlar 2. Lig D Grubu'nu birinci sırada tamamlayan ve play-off etabında rakiplerini yenerek Kadınlar 1. Lig'e yükselen Yüksekova ekibi, Süper Lig hedefiyle başladığı sezon hazırlıkları kapsamında 3'ü yabancı 6 futbolcuyu renklerine bağladı.

        Mavi-beyazlı ekibe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 28 Ağustos'ta katıldığı törende yeni bir takım otobüsü hediye edildi.

        Verilen destekle moral bulan Yüksekovaspor, ilk kez mücadele edeceği ligin birinci haftasında Bitexen Adana İdmanyurdu'nu konuk edecek.

        Yüksekova Şehir Stadyumu'nda yarın oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

        Takım kaptanı Rahime Atabay, AA muhabirine, geçen sene özveriyle çalışarak şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.

        Bu yıl da şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Rahime Atabay, şunları kaydetti:

        "Amacımız 1. Lig'de şampiyonluğu elde ederek kupayı Yüksekova'ya getirmek. Bize otobüs desteğinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Hiç beklemediğimiz anda güzel bir sürprizle karşılaştık. Bu da bizi mutlu etti. Bize sunulan imkanları boşa çıkarmamak için her gün mücadele ediyoruz, durmadan çalışıyoruz. Şampiyonluk parolasıyla hareket ediyoruz. Onların desteklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Moraller güzel. Adana maçımız var. Şu an yüksek bir moralle ona hazırlanıyoruz. İlk maçımızı evimizde alıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

        Nursel Özkan ise 15 yıldır futbol oynadığını, son iki yıldır Yüksekovaspor'un başarısı için ter döktüğünü dile getirdi.

        İki aydan bu yana yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Nursel Özkan, "Bu çalışmaların verimini alacağımızı düşünüyorum. Takım olarak kenetlendik. Kenetlendikçe kuvvet doğuyor. Pazar günü oynayacağımız maçta galibiyet elde ederek taraftarımıza ve Yüksekova halkına armağan etmek istiyoruz." dedi.

        Güney Afrikalı Letago Madiba da "Sezona hazırız. Burada olmak güzel bir duygu. Takımıma ve arkadaşlarıma çabuk adapte oldum. Her şey çok güzel gidiyor. Maçlara çıkmaya, büyük rekabete hazırız. Takımımı seviyorum ve burada kazanmaya odaklandım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'nun evine saldırı
        Netanyahu'nun evine saldırı
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        İşte isim isim Yenidoğan Çetesi!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Ocaklara ateş düşer Fırat taranır!
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        İşte Buruk'un Antalyaspor 11'i!
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Vekillerden daha az aylık alacaklar
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Kan donduran olay! Kanlı infazı kayda almışlar!
        Kan donduran olay! Kanlı infazı kayda almışlar!
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Putin'den BRICS mesajı: Kapılar açık
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Borçlanmayla kimler EYT’li olabilir?
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Sanat devrimin galası yapıldı
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        Cimbom milli aralardan kayıpsız dönüyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Değişim kimseyi mutlu etmedi
        Solakların sağlık riski!
        Solakların sağlık riski!
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        10 soruda Trump’ı kızdıran film
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kimi çocuğunu ihbar etti kimi çocuklarını reddetti
        Kahkahanın 12'nci sezonu
        Kahkahanın 12'nci sezonu

        Benzer Haberler

        Hakkari'de "İşyerinde Ruh Sağlığını Koruma" konulu seminer düzenlendi
        Hakkari'de "İşyerinde Ruh Sağlığını Koruma" konulu seminer düzenlendi
        Hakkari'de "resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" operasyonu kapsamında 5 şüp...
        Hakkari'de "resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" operasyonu kapsamında 5 şüp...
        Hakkari'de "Eğitimi Geliştirme ve Takip" projesiyle akademik başarının artı...
        Hakkari'de "Eğitimi Geliştirme ve Takip" projesiyle akademik başarının artı...
        Derecik'te köy okullarındaki başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor
        Derecik'te köy okullarındaki başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor
        Hakkari'de elma hasadı başladı
        Hakkari'de elma hasadı başladı
        Şemdinligücü Spor, belediye bünyesine alındı
        Şemdinligücü Spor, belediye bünyesine alındı