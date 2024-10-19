Hakkari'de asansör boşluğuna düşen kadın öldü

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hülya Düzen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Bu sırada eşini tutmaya çalışan Emirhan Düzen de aynı yere düşerek yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti, onu tutmaya çalışan kocası da yaralandı.

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