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        Hakkari'de kaçakçılık operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı

        Hakkari'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:51 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:51
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        Hakkari'de kaçakçılık operasyonunda 31 şüpheli gözaltına alındı
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        Hakkari'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 30 elektrikli ısıtıcı, 37 cep telefonu, 64 çaydanlık, 29 elektronik sigara, 28 kulaklık, 33 şarj aleti, 659 çift ayakkabı, 148 termos, 231 kilogram bal, 625 şemsiye, 532 kilogram tütün, 4 bin 990 paket sigara ve 1014 giyim malzemesi ele geçirildi.

        Ekiplerce gözaltına alınan 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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