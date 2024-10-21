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        Hakkari'de düzenlenen şenlikte öğrenciler bilimsel etkinliklerle buluşturuldu

        Hakkari Üniversitesince düzenlenen "Bilim Şenliği"ne katılan öğrenciler, çadır planateryumda uzay ve gezegenler hakkında bilgilendirildi, atölye çalışmalarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:23 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:32
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        Hakkari'de düzenlenen şenlikte öğrenciler bilimsel etkinliklerle buluşturuldu
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        Hakkari Üniversitesince düzenlenen "Bilim Şenliği"ne katılan öğrenciler, çadır planateryumda uzay ve gezegenler hakkında bilgilendirildi, atölye çalışmalarına katıldı.

        Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki merkezi dersliklerde düzenlenen şenliğin ikinci gününde "kukla", "oyun", "tinkercad ile üç boyutlu tasarım", "optik deneyler", "yapay zeka: prompt mühendisliği", "arduino", "eğik atış hareketi" ve "elektronik" atölyeleri ile "biyoloji ve ekoloji" sergisi açıldı.

        Farklı okullardan gelen anaokulu, ilkokul, lise öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar, atölyeleri gezerek yapılan bilimsel çalışmaları izleme imkanı buldu, bazı etkinliklerde yer almanın heyecanın yaşadı.

        Bölgede yetişen bitkiler ve endemik türlerin bulunduğu sergiyi de gezen öğrencilere, çadır planetaryumda uzay ve gezegenler hakkında bilgiler verildi.

        Anaokul öğrencileri, spor salonunda yapılan palyaço gösterisi ve eğitici oyunlarla güzel zaman geçirdi.

        Projenin yürütücüsü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Gürtaş Doğan, AA muhabirine, etkinlik boyunca 33 atölyede faaliyetlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

        Etkinlikte yapay zekadan fen, teknoloji ve biyolojiye kadar geniş kapsamlı atölyelerin açıldığını belirten Doğan, şöyle konuştu:

        "Projenin amacı, öğrencilerimizin içindeki bilim ışığını açığa çıkarmaktır. Bazı atölye ve deneylerin yapılabilirliğini göstermeyi amaçlıyoruz. Deneyap atölyelerinde, bilim ve sanat merkezlerinde kendilerini geliştirmelerini, bu konularda adım atmalarını sağlamak istiyoruz. Üniversitedeki hocalara ulaşabileceklerini, onlarla istedikleri konularda görüşebileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Şenliğe ilgi güzel. Öğrencilerden iyi dönüşler alıyoruz. Çocuklar özellikle planetaryumu çok seviyorlar."

        Öğrencilerden bilimle ilgili çok güzel istekler aldıklarını dile getiren Doğan, 45 görevlinin yer aldığı proje kapsamındaki şenliğin yarın yapılacak etkinliklerle sona ereceğini bildirdi.

        Etkinliğe katılan öğrencilerden Gülhan Ayaz da etkinliklere katılmak için bilim şenliğine geldiklerini ifade ederek, "Arkadaşlarımızla atölyeleri gezeceğiz. Buraya daha önce görmediğimiz, bilmediğimiz şeyleri görmek ve öğrenmek için geldik." dedi.

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