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        Hakkari'de İUP kapsamında çalışacak 60 kişi için kura çekildi

        Hakkari'de İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışacak 60 kişi için kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:28
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        Hakkari'de İUP kapsamında çalışacak 60 kişi için kura çekildi
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        Hakkari'de İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışacak 60 kişi için kura çekimi yapıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek kişiler için spor salonda kura çekimi düzenlendi.

        Kurada ismi çıkanlar, işlemlerinin ardından istihdam edilecek.

        Programa, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Naif Çallı, Noter Vekili Serdar Kundakçı ile Çalışma ve İş Kurumu'nda görevli iş ve meslek danışmanı Azad Kurşun katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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