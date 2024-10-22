Hakkari'de İUP kapsamında çalışacak 60 kişi için kura çekildi
Hakkari'de İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışacak 60 kişi için kura çekimi yapıldı.
Hakkari'de İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışacak 60 kişi için kura çekimi yapıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek kişiler için spor salonda kura çekimi düzenlendi.
Kurada ismi çıkanlar, işlemlerinin ardından istihdam edilecek.
Programa, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Naif Çallı, Noter Vekili Serdar Kundakçı ile Çalışma ve İş Kurumu'nda görevli iş ve meslek danışmanı Azad Kurşun katıldı.
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