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        Hakkari'de kar yağışı etkili oldu

        Hakkari'de, Yüksekova ilçesi ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:47
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        Hakkari'de kar yağışı etkili oldu
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        Hakkari'de, Yüksekova ilçesi ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        İlde etkisini gösteren kar nedeniyle 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki yüksek kesimler beyaza büründü.

        Yüksekova'da da gece başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Yağışın etkili olduğu bazı noktalarda sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

        Kent sakinlerinden Engin Yılmaz, bu yıl kar yağışının erken başladığını belirterek, "Bu kadar erken beklemiyorduk. Bizim için de sürpriz oldu." dedi.

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