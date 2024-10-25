Hakkari'de "Çölemerik Kalesi ve Bajar Kültür Yolu Çalıştayı" düzenlendi

Hakkari Üniversitesince "Çölemerik Kalesi ve Bajar (eski şehir) Kültür Yolu Çalıştayı" düzenlendi.

Hakkari Üniversitesi Seyyid Taha İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezince rektörlük konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, kente değer katmak ve gelişimine katkı sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Pakiş, "Üniversite olarak hep şuna dikkat ettik. Hakkari'de sosyal yaşamın rahat olduğu alanları oluşturabilmenin yollarını aradık. Buna çok dikkat ettik. Allah bölgemizi, ülkemizi, devletimizi ve bütün İslam coğrafyasını bu belalardan ve musibetlerden korusun. Çalıştayın Hakkari'ye, ülkemize ve insanlarımıza hayrılar getirmesini diliyorum. Başarılı bir şekilde geçmesini umut ediyorum." dedi.