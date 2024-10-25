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        Şemdinli Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devlet hastanesinde deprem tatbikatı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:40
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        Şemdinli Devlet Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devlet hastanesinde deprem tatbikatı düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin katımıyla tatbikat yapıldı.

        Senaryo gereği Günyazı köyünde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremle hastanede çökme yaşandı.

        Olay yerine sevk edilen ekipler, kısa sürede hastaları tahliye etmeyi başardı.

        Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Duygu Arslan, her zaman afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

        Tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Arslan, ekiplere teşekkür etti.

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