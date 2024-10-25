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        Hakkari'de üniversite öğrenci yurtlarıyla ilgili açıklama

        Hakkari'de üniversite öğrencilerinin yurtlarla ilgili bir sıkıntı yaşamadığı, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:06
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        Hakkari'de üniversite öğrenci yurtlarıyla ilgili açıklama
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        Hakkari'de üniversite öğrencilerinin yurtlarla ilgili bir sıkıntı yaşamadığı, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

        Merzan Mahallesi'nde bulunan Afife Kız Öğrenci Yurdu önüne basın açıklaması yapan yurt yönetim memuru Alper Akarsu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda öğrencilerin en iyi şekilde konaklamaları için çalışma yürüttüklerini belirtti.

        İlde 1984 kişi kapasiteli 2 yurdun bulunduğunu ifade eden Akarsu, öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması adına temmuz ayında, 1999'da inşa edilen eski yurtlarda deprem performans analizinin yapıldığını ve yıkım kararı alındığını ifade bildirdi.

        2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin barınma ve beslenme sorunu yaşamamaları adına çalışma başlattıklarını dile getiren Akarsu, "Konut sıkıntısının çok yaşandığı, özel yurtların hiç bulunmadığı, hava şartlarından ve iller arası nakliye sorunlarından kaynaklı inşaat sezonunun çok kısa ve zor olduğu bir bölgede, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hakkari Valiliği tüm imkanlarını seferber ederek inşaatı devam eden 750 kişi kapasiteli bir binayı 2 ay gibi kısa bir sürede kiralama yoluna gitmiştir. Hizmete hazır hale getirilen bina, eğitim öğretim yılının başlamasından 1 hafta sonra öğrencilerin konaklamaları sağlanmıştır." diye konuştu.

        Bir haftalık gecikmeden kaynaklı öğrencilerin barınma sorunu yaşamamaları için öğrencilerin misafirhanelere yerleştirildiğini belirten Akarsu, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizden hiçbir şekilde konaklama ücreti alınmamış ve beslenme yardımı sağlanmıştır. Yurtlarımızda konaklayan öğrencilerimize beslenme ve barınma hizmetlerinin yanı sıra eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda ilimizde bulunan bütün tesislerde eğitmenler eşliğinde, ekipman desteği sağlayarak bu güzel hizmetleri de sunmaktayız. İlimizde hiçbir şekilde beslenme ve barınma sorunu yaşanmamaktadır. Öğrencilerimizi ilimizin imkanlarından en güzel şekilde yararlandırmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimizin ve öğrencilerimizin beslenme ve barınmalarını en iyi şartlarda sağlamaya, onlara hayatın her alanında imkanlar sunarak güzel yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz."

        Açıklamaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Yurt Hizmetleri Müdürü Çiğdem Seyitoğlu Akdağ ve kurum personeli katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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