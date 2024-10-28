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        Yüksekova Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın söndürüldü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 21:25 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:44
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        Yüksekova Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın söndürüldü
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın söndürüldü.

        Cumhurbaşkanı kararnamesiyle "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen sazlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

        Galeri
        Galeri

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