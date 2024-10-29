Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:52 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Gençlik merkezinin spor salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından ilkokul öğrencileri zeybek gösterisi sundu.

        Çeşitli etkinliklerle devam eden törene, Kaymakam Mustafa Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Sami Keskin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"

        Benzer Haberler

        Hakkari'de yol çalışması sırasında minibüsün üzerine kaya parçaları düştü
        Hakkari'de yol çalışması sırasında minibüsün üzerine kaya parçaları düştü
        Yüksekova Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın söndürüldü
        Yüksekova Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın söndürüldü
        Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Çukurca'da "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı
        Çukurca'da "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı
        Yüksekova'da Nehil Sazlığı'nda yangın
        Yüksekova'da Nehil Sazlığı'nda yangın
        Hakkari'de temizlik işlerinde kullanılacak 37 araç hizmete alındı
        Hakkari'de temizlik işlerinde kullanılacak 37 araç hizmete alındı