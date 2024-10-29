Çukurca'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve gösterin sunulduğu program, tören geçişi ile sona erdi.

Kaymakam Mert Kumcu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak öğrenci ve katılımcıların bayramını kutladı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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