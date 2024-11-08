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        Hakkari'de gönüllüler, köylerdeki öğrencilere yönelik etkinliklerini sürdürüyor

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, köylerde bir araya geldikleri öğrencilere oyuncak dağıttı, oyunlar oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:24 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:26
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        Hakkari'de gönüllüler, köylerdeki öğrencilere yönelik etkinliklerini sürdürüyor
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        Hakkari'nin Derecik ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, köylerde bir araya geldikleri öğrencilere oyuncak dağıttı, oyunlar oynadı.

        Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten "Sevgi ve Merhamet Timi" gönüllüleri, köylerdeki öğrenciler için başlattıkları etkinliklerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Örencik Mezrası İlkokuluna giden gönüllü gençler, kör-sağır-dilsiz, balon fırlatma ve ters komut oyunlarını oynadı, yüz boyama etkinliğiyle öğrencilerin güzel zaman geçirmesini sağladı.

        Gönüllüler, "Çocuklar Oyuncaksız Kalmasın" projesi kapsamında da anaokul öğrencilerine oyuncak dağıttı.

        Gençlik Merkezi personeli Haşim Karadeniz, şu ana kadar proje kapsamında ilçede 650'den fazla öğrenciye oyuncak dağıttıklarını belirtti.

        İlçe genelinde çocuklara yönelik etkinliklerinin devam ettiğini dile getiren Karadeniz, "Öğrenci ve gençlere yönelik 29 proje hayata geçirdik. Gelecek sene için 6 proje hazırladık. Çocukların mutlu olduğunu görmek bizi motive ediyor. 40 kişilik gönüllü grubu olarak çocuklarımızı eğlendirmek için sürekli sahadayız. Bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı öğrencileri ödüllendiriyoruz." diye konuştu.

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