Hakkari'de 70 yıllık taziye geleneği sürdürülüyor

Nihat Karaman ise "Bugün 20 koyun kestik. Elde ettiğimiz eti tartarak eşit şekilde poşetledik. Yaklaşık 500 kilogram et dağıttık. İyi bir dayanışma örneği gösteriyoruz." diye konuştu.

Bu geleneği 70 yıldır sürdürdüklerini anlatan Pekdaş, "Köy halkı ile bir araya geliyoruz. Köy meydanında hayvanlarımızı kesip terazide tartıyoruz. Eti de ailelere dağıtıyoruz." dedi.

Köyde vefat eden kişinin yakınları tarafından kesilen kurbanların eti, çevredeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

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