Hakkari'de Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi

Doktor Yasemin Ezgi Köstekci'nin, Dünya Prematüre Günü'nün önemi konusunda sunum yaptığı etkinlikte, prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin bakımı konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan etkinliğe, başhekim Opr. Dr. Serhan Arman, hastane müdürü Mustafa Yoldaş, yöneticiler, sağlık çalışanları ve aileler katıldı.

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