Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de dağcılar, beyaza bürünen Cilo Dağı'ndaki buzullara tırmandı

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de bir grup dağcı ve doğasever, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludoruk'un yer aldığı Cilo Dağı'ndaki buzullarda tırmanış yaptı, yüzeyi donan göl ve şelalenin bulunduğu bölgedeki güzellikleri görme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:02 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de dağcılar, beyaza bürünen Cilo Dağı'ndaki buzullara tırmandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Hakkari'de bir grup dağcı ve doğasever, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludoruk'un yer aldığı Cilo Dağı'ndaki buzullarda tırmanış yaptı, yüzeyi donan göl ve şelalenin bulunduğu bölgedeki güzellikleri görme fırsatı buldu.

        Kent merkezi ve Yüksekova ilçesi arasında bulunan Cennet Cehennem Vadisi, doğal güzellikleri, buzulları ve eşsiz manzarasıyla son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin Hakkari'de en çok tercih ettiği rotalardan biri haline geldi.

        Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un bulunduğu ve son günlerdeki yağışların ardından büyük bölümü beyaza bürünen vadi, havanın soğuduğu bugünlerde de doğa tutkunlarını ağırladı.

        Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD), bölgedeki doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenledi.

        Etkinliğe katılan dağcı ve doğaseverlerden oluşan grup, araçlarla vadideki yaylaya çıktıktan sonra 2 saatlik yürüyüşün ardından buzulların bulunduğu alana ulaştı.

        Aralarında kadınların da bulunduğu gruptakiler, iklim değişikliği ve hava şartları nedeniyle yaşanan erime sonucu dev çatlakların oluştuğu karla kaplı buzullarda tırmanış yaptı.

        Doğayla iç içe zaman geçiren, bölgenin güzelliklerini keşfetme imkanı bulan doğaseverler ve dağcılar, yüzeyi buz tutan göl ve donan şelalenin oluşturduğu manzarayı fotoğrafladı.

        - "Bu bölgeye bir dağ evinin yapılması gerekiyor"

        Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve CİSAD Kurucu Üyesi Naci Ertunç, AA muhabirine, bölgedeki buzulların yapısının iklim değişikliğinden dolayı farklılaştığını söyledi.

        Tırmanış yapmak için bölgeye geldiklerini belirten Ertunç, şunları kaydetti:

        "Son yıllarda buzullar etkili bir hava değişimine maruz kaldı. Bundan önceki yıllarda bu kütlelerin 20-30 metre yükseklikte olduğunu gözlemlemiştik. Avaspi dediğimiz buzul tabakası ciddi oranda eridi. Buz tırmanış duvarının yüksek ve biraz da tatlı meyilde olması gerekiyor. Erimeden dolayı buzların negatif konuma geldiğini gördük. Çok zorlandık ama yine de keyfini çıkardık. Burada yazın gördüğümüz şelalenin buzlu halini de görmeyi istiyorduk. Ortam muhteşem. Kış faaliyeti gerçekleştirdik. Güzel bir gün geçirdik. Bu bölgeye bir dağ evinin yapılması gerekiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte kayak merkezinde yapılacak buz duvarında bu faaliyetimizi sürdürürüz. Akabinde dağ tırmanışı da yaparız."

        - "Güzel bir manzara var"

        Dağcılardan Gülizar Harmancı da vadide düzenledikleri etkinliğin güzel geçtiğini dile getirdi.

        Yürüyüşün ardından buz tırmanışı yaptıklarını, keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Harmancı, "Aynı zamanda buzda iniş de yaptık. Cennet Cehennem Vadisi'ni bu mevsimde görmek muazzam bir şey. İlk defa bu mevsimde görme imkanı buldum. İnsan kendini farklı bir evrende gibi hissediyor. Ortam çok iyi. Burası dağ kayağı için çok uygun. Havanın soğumasıyla hem göl hem de şelale donmuş. Güzel bir manzara var." diye konuştu.

        Fikret Özbey ise fırsat buldukça faaliyetlere katıldığını ifade ederek, "Burada tırmanış yaptık. Güzel ve eğlenceli geçti. Çok memnun kaldım. Muazzam bir yer. Daha önce 32 ülke gezdim. Bu kadar güzel bir doğanın yakınımızda olması çok güzel bir şey. Dünyanın her yerinden insanları buraya davet ediyoruz." dedi.

        Nilüfer Yılmaz da buzulları bu mevsimde gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Biraz zorluydu ama keyifli geçti. Kış şartları burada başlamış. Profesyonel ekiple buzullara çıktık. Buraya ilk defa çıktım. Kent merkezinde sonbahar, burada kış yaşanıyor. Çok güzel bir ortam var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün

        Benzer Haberler

        Hakkari'de minibüs takla attı; 4 yaralı
        Hakkari'de minibüs takla attı; 4 yaralı
        Hakkari'de yılbaşı öncesi hindiler satışa çıktı; fiyatı 4 bin lirayı buluyo...
        Hakkari'de yılbaşı öncesi hindiler satışa çıktı; fiyatı 4 bin lirayı buluyo...
        Hakkari'de Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi
        Hakkari'ye gelen gençler, tarihi yapıları ve doğal güzelliklerin bulunduğu...
        Hakkari'ye gelen gençler, tarihi yapıları ve doğal güzelliklerin bulunduğu...
        Beyza öğretmen, ara tatilini köydeki ana sınıfını güzelleştirerek değerlend...
        Beyza öğretmen, ara tatilini köydeki ana sınıfını güzelleştirerek değerlend...
        Burdur'da kazada ölen üniversiteli Hasret, Yüksekova'da son yolculuğuna uğu...
        Burdur'da kazada ölen üniversiteli Hasret, Yüksekova'da son yolculuğuna uğu...