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        Hakkari'de takla atan minibüsteki 11 kişi yaralandı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:22
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        Hakkari'de takla atan minibüsteki 11 kişi yaralandı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde minibüsün takla atması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Köprülü köyü yakınında Sabri Kaya yönetimindeki 27 HR 630 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak tatla attı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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