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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, şehitler çeşmesini ziyaret etti

        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, şehitler çeşmesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:22
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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar, şehitler çeşmesini ziyaret etti
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        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, şehitler çeşmesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

        Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Tütünlü Köyü Güleç mezrasında, şehitler anısına çeşme yapılıyor.

        Çalışmanın yürütüldüğü yerde incelemelerde bulunan Akpınar, şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla yapılan anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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