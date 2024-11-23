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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:14 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:16
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 mağlup etti.

        Merzan Şehir Stadı'ndaki müsabakanın 13. dakikasında Galatasaray Petrol Ofisi, Manga'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken 42. dakika kaleci Gamze Nur Yaman'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmada 1-1 eşitlik sağlandı.

        Konuk ekipten Eda Karataş 69. dakikada, ev sahibi ekipten de Gizem Yazıcı ise 77. dakikada kırmızı kart gördü.

        Sarı kırmızılı ekip, Diallo'nun 90+5'inci dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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