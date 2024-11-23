Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 mağlup etti.
Merzan Şehir Stadı'ndaki müsabakanın 13. dakikasında Galatasaray Petrol Ofisi, Manga'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken 42. dakika kaleci Gamze Nur Yaman'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmada 1-1 eşitlik sağlandı.
Konuk ekipten Eda Karataş 69. dakikada, ev sahibi ekipten de Gizem Yazıcı ise 77. dakikada kırmızı kart gördü.
Sarı kırmızılı ekip, Diallo'nun 90+5'inci dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.
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