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        Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi

        Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 20:34 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:34
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        Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi
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        Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının gece saatlerinde de devam edeceği belirtildi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu don ve buzlanma riskinin meydana gelebileceği kaydedilen açıklamada, kent genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, Halk Eğitimi Merkezleri kursları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri hariç, tüm resmi anaokullarında, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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