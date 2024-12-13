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        AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, mazbatasını aldı

        AK Parti Hakkari 8. Olağan Kongresinde başkan seçilen Zeydin Kaya, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:27 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:27
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        AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, mazbatasını aldı
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        AK Parti Hakkari 8. Olağan Kongresinde başkan seçilen Zeydin Kaya, mazbatasını aldı.

        Beraberindeki teşkilat mensuplarıyla İlçe Seçim Kuruluna giden Kaya'ya mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdür Vekili Mehmet Fatih Çavdar verdi.

        Kaya, gazetecilere, 7 Aralık'taki kongrede başkan seçildiğini anımsatarak, destek verenlere teşekkür etti.

        Vatandaşlara hizmet etmek için çaba göstermeye devam edeceklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Toplantı sonrası birçok bakanlığı ziyaret ederek Hakkari'mizin sorun ve taleplerini Sayın Valimizle birlikte dile getirdik. Çözümler ürettik. Bugün de teşkilatımızla birlikte mazbatamızı ilçe seçim kurulundan aldık. Hayırlı olsun. Birazdan il başkanlığımıza geçeceğiz ve yeni yönetim kurulumuzla toplantımızı yapacağız. Kongrede yetki alan yeni yönetimimiz bundan sonraki süreçte AK Parti'miz için, Hakkari'miz için güzel hizmetler yapacağımıza inancımız tam. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'mizde hep birlikte yol yürümeye ve hizmetkar olmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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