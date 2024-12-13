AK Parti Hakkari Başkanı Kaya, mazbatasını aldı

AK Parti Hakkari 8. Olağan Kongresinde başkan seçilen Zeydin Kaya, mazbatasını aldı.

Beraberindeki teşkilat mensuplarıyla İlçe Seçim Kuruluna giden Kaya'ya mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdür Vekili Mehmet Fatih Çavdar verdi.

Kaya, gazetecilere, 7 Aralık'taki kongrede başkan seçildiğini anımsatarak, destek verenlere teşekkür etti.

Vatandaşlara hizmet etmek için çaba göstermeye devam edeceklerini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Toplantı sonrası birçok bakanlığı ziyaret ederek Hakkari'mizin sorun ve taleplerini Sayın Valimizle birlikte dile getirdik. Çözümler ürettik. Bugün de teşkilatımızla birlikte mazbatamızı ilçe seçim kurulundan aldık. Hayırlı olsun. Birazdan il başkanlığımıza geçeceğiz ve yeni yönetim kurulumuzla toplantımızı yapacağız. Kongrede yetki alan yeni yönetimimiz bundan sonraki süreçte AK Parti'miz için, Hakkari'miz için güzel hizmetler yapacağımıza inancımız tam. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'mizde hep birlikte yol yürümeye ve hizmetkar olmaya devam edeceğiz."