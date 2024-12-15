Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup etti.
Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı, Martha Tembo'nun 23. dakikada attığı golle ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Hakkari ekibi, Elizabeth Owusuaa'nın 66. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Hakkarigücü puanını 14'e çıkarttı, Amed Sportif Faaliyetler ise 10 puanda kaldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.