Hakkari'de hayata geçirilen projelerle tarımsal üretim artırılıyor

Hakkari Özel İdaresince, kentte tarımsal üretimi artırmak ve köylerin altyapılarını güçlendirmeye yönelik hayata geçirilen 42 projeden 24'ü tamamlandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, tarımsal üretimi artırmaya yönelik projeler uygulanmaya devam ediliyor.

2024 yatırım programı çerçevesinde hazırlanan, toplam maliyeti 40 milyon 158 bin 529 lira olan 42 projeden 24'ü tamamlandı, 8 proje sürüyor.

Bu çerçevede, 15 kilometrelik sulama kanalı inşa edildi, 3 sulama havuzu ve 30 küçük ölçekli kaptaj, vantuz ve bend yapıldı, sulama projelerinde güneş paneli sistemleri kuruldu. Projeler sayesinde 279 hektar arazi sulamaya açılarak yaklaşık 300 aileye istihdam sağlandı, köylerdeki ihtiyaç sahibi üreticilere 4 bin 796 metre boru, 14 bin 600 kilogram yonca tohumu ve 469 hayvan sulama sıvatı dağıtıldı.