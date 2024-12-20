Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Hakkari'de öğrencilerle bir araya geldi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Hakkari'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 21:24 Güncelleme: 20.12.2024 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Hakkari'de öğrencilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Hakkari'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Efendioğlu, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek (ÜNİDES) Programı kapsamında Zeynelbey Yerleşkesi'ndeki Genç Ofis'te düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Etkinlikte konuşan Efendioğlu, gençlerin fikirlerinin desteklenmesinin geleceğe yapılacak en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin projelerini hayata geçirmelerine imkan sağlayan destekler hakkında bilgi verilen etkinlikte, iş birliği olanakları değerlendirildi, öğrencilerin proje ve önerileri dinlendi.

        Öğrencilerin gitar çaldığı etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ve Prof. Dr. Cemal Ulutaş ile gençlik liderleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        Hamas ile İsrail arasındaki ihtilaf noktaları
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        İşte Yargıtay kararının gerekçesi
        Zelenskiy: Putin bir deli
        Zelenskiy: Putin bir deli
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        Tesla, 700 bin aracını geri çağırıyor
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
        Husiler: İsrail'le uzun bir savaşa hazırız
        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
        "Yenidoğan Çetesi" davasında 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atandı
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Dybala transferinde 2 şüphe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        20 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Suriyelilerin dönüşü ekonomiyi ne kadar etkiler?
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Hakkari'de hayata geçirilen projelerle tarımsal üretim artırılıyor
        Hakkari'de hayata geçirilen projelerle tarımsal üretim artırılıyor
        Hakkari'de öğrencilere kaynak kitap desteği
        Hakkari'de öğrencilere kaynak kitap desteği
        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
        Hakkari'de kardan kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
        Hakkari'de kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti
        Hakkari'de kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti
        Arı kovanlarını kontrol etmeye gitti, 300 metrelik uçurumdan düşüp öldü
        Arı kovanlarını kontrol etmeye gitti, 300 metrelik uçurumdan düşüp öldü
        Hakkari'de TYP kura çekimi yapıldı
        Hakkari'de TYP kura çekimi yapıldı