Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Hakkari'de öğrencilerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Hakkari'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Efendioğlu, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek (ÜNİDES) Programı kapsamında Zeynelbey Yerleşkesi'ndeki Genç Ofis'te düzenlenen etkinliğe katıldı.