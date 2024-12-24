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        Şeymanur, Kadınlar 1. Ligi'nde kalesini gole kapattı

        ULAŞ GÜVEN - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nin ilk 9 haftasında kalesinde sadece 1 gol gören Yüksekova Spor Kulübü'nün kalecisi Şeymanur Hapaç, gösterdiği performansla takımının yoluna yenilgisiz devam etmesinde büyük pay sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:20 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:20
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        Şeymanur, Kadınlar 1. Ligi'nde kalesini gole kapattı
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        ULAŞ GÜVEN - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nin ilk 9 haftasında kalesinde sadece 1 gol gören Yüksekova Spor Kulübü'nün kalecisi Şeymanur Hapaç, gösterdiği performansla takımının yoluna yenilgisiz devam etmesinde büyük pay sahibi oldu.

        Ligde B Grubu'nda 25 puan ve 36 gol averajıyla lider konumda bulunan Yüksekova ekibi, ilk 9 haftada 2'si hükmen 8 karşılaşmadan galibiyet, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

        Bu karşılaşmalarda 31 gol atan ve kalesinde sadece 1 gol gören Yüksekova Spor'un hanesine, hükmen galip sayıldığı 2 karşılaşma için 6 gol yazıldı.

        Ligin "en çok atan, en az yiyen" takımı konumundaki mavi beyazlıların kalesini koruyan 24 yaşındaki Şeymanur Hapaç, forma giydiği 7 karşılaşmadaki başarılı performansıyla göz doldurdu.

        Yüksekova Spor'un Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü'nü 6-1 yendiği maçının 89. dakikasında Deniz Küllükçü'nün attığı gole engel olamayan başarılı eldiven, 6 maçın ardından bu sezon ilk kez "geçilme" üzüntüsü yaşadı.

        - Defans arkadaşlarına övgü

        Hapaç, AA muhabirine, sezon başında takıma katıldığını ve kulüpte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Takım arkadaşlarının maçlarda başarılı savunma yaptığını dile getiren Hapaç, "Arkadaşlarım ön hatta çok iyi oynadıkları için bana çok fazla iş düşmüyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok koordineli oynuyoruz." dedi.

        Yüksekova halkını ve ilçeyi çok sevdiğini anlatan Hapaç, "Biraz soğuk olsa da alışıyoruz futbolcu olarak. Taraftarımıza ve halkımıza play-off'larda çok güzel maçlar izletmek istiyoruz. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz. Her maça farklı bir motivasyonla çıkıyoruz çünkü bizim için her maç final gibi. Antrenmanlarımız da çok güzel ilerliyor. Hocalarımızın antrenmanlarda verdiği taktikleri sahada uygulamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        - "Takım ruhu"

        Teknik direktör Bayram Yıldırım da "takım ruhunu" sahaya yansıttıkları için savunmada iyi işler çıkardıklarını söyledi.

        Ligde en az gol yiyen takım olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Oyuncularımızın hepsine sezon başından itibaren inandık. İnanmaya da devam edeceğiz. Bu başarı futbolcularımın özverili çalışmalarından geliyor. Bu yüzden kalecimizi de tebrik ediyorum. Geçen hafta Bitexen Adana İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-0 yenerek evimize döndük. Bu hafta da Sakarya ekibini yendik. Kaleci yönünden çok iyi bir durumdayız. Her maçta olduğu gibi bundan sonraki maçlarda da kalecimiz aynı güveni verip daha iyi performans sergileyecektir. Takımımızda uyum ve arkadaşlık üst seviyede. Allah'ın izniyle bundan sonrada da böyle devam edecektir."

        Takım Kaptanı Rahime Atabay da "soğuk, kar, kış demeden" çalıştıklarını belirterek "Şampiyonluk mücadelemizi devam ettirmek için antrenmanları aksatmıyoruz. Takımımız ve kalecilerimiz her gün başarılarının üstüne katarak yola devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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