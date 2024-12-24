Şeymanur, Kadınlar 1. Ligi'nde kalesini gole kapattı

ULAŞ GÜVEN - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nin ilk 9 haftasında kalesinde sadece 1 gol gören Yüksekova Spor Kulübü'nün kalecisi Şeymanur Hapaç, gösterdiği performansla takımının yoluna yenilgisiz devam etmesinde büyük pay sahibi oldu.

Ligde B Grubu'nda 25 puan ve 36 gol averajıyla lider konumda bulunan Yüksekova ekibi, ilk 9 haftada 2'si hükmen 8 karşılaşmadan galibiyet, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 31 gol atan ve kalesinde sadece 1 gol gören Yüksekova Spor'un hanesine, hükmen galip sayıldığı 2 karşılaşma için 6 gol yazıldı.

Takım arkadaşlarının maçlarda başarılı savunma yaptığını dile getiren Hapaç, "Arkadaşlarım ön hatta çok iyi oynadıkları için bana çok fazla iş düşmüyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok koordineli oynuyoruz." dedi.

Yüksekova halkını ve ilçeyi çok sevdiğini anlatan Hapaç, "Biraz soğuk olsa da alışıyoruz futbolcu olarak. Taraftarımıza ve halkımıza play-off'larda çok güzel maçlar izletmek istiyoruz. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz. Her maça farklı bir motivasyonla çıkıyoruz çünkü bizim için her maç final gibi. Antrenmanlarımız da çok güzel ilerliyor. Hocalarımızın antrenmanlarda verdiği taktikleri sahada uygulamaya çalışıyoruz." diye konuştu.