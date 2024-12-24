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        Hakkari Üniversitesi sürdürülebilirlikte dünyada 1120'nci sırada yer aldı

        Hakkari Üniversitesi'nin, 2024 UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları'nda (sürdürülebilirlik performansın yıllık uluslararası sıralaması) 1120. sırada yer aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:55
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        Hakkari Üniversitesi sürdürülebilirlikte dünyada 1120'nci sırada yer aldı
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        Hakkari Üniversitesi'nin, 2024 UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları'nda (sürdürülebilirlik performansın yıllık uluslararası sıralaması) 1120. sırada yer aldığı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, bu sıralamanın üniversitenin çevresel, ekonomik ve sosyal konularda sürdürülebilirliğini yansıttığı belirtildi.

        Üniversitenin toplamda 4 bin 65 puan alarak, yeşil kampüs ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını uluslararası alanda bir kez daha kanıtladığı ifade edilen açıklamada, kurumun enerji verimliliği, su tasarrufu, atık yönetimi ve yenilikçi sürdürülebilirlik programlarıyla öne çıktığı vurgulandı.

        Bu derecenin, üniversitenin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik alanlarında hayata geçirdiği çalışmaların somut bir göstergesi olduğu kaydedilen açıklamada, "Gelecek nesillere daha yeşil ve sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması ve yenilikçi çevre dostu projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Üniversitemiz, daha sürdürülebilir bir gelecek için yürüttüğü çalışmalarla hem bölgesel hem de küresel ölçekte örnek olmaya devam edecektir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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