Hakkari Üniversitesi sürdürülebilirlikte dünyada 1120'nci sırada yer aldı

Hakkari Üniversitesi'nin, 2024 UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları'nda (sürdürülebilirlik performansın yıllık uluslararası sıralaması) 1120. sırada yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bu sıralamanın üniversitenin çevresel, ekonomik ve sosyal konularda sürdürülebilirliğini yansıttığı belirtildi.

Üniversitenin toplamda 4 bin 65 puan alarak, yeşil kampüs ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını uluslararası alanda bir kez daha kanıtladığı ifade edilen açıklamada, kurumun enerji verimliliği, su tasarrufu, atık yönetimi ve yenilikçi sürdürülebilirlik programlarıyla öne çıktığı vurgulandı.