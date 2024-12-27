Hakkari'de sürücünün cebinde 4 kilogram külçe altın ele geçirildi

Bu kapsamda dün Yeniköprü Yol Kontrol Noktası'nda tespit ettikleri aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada sürücünün cebinde piyasa değeri 12 milyon lira olan birer kilogramlık 4 külçe altın ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, araçla kayıt dışı altın sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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