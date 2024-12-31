Hakkari'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı

Hakkari'de "2024-4. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Öğretmenevinde yapılan toplantıda, daha önce alınan kararlar, kent genelinde şiddete maruz kalanlara ilişkin bilgiler, buna yönelik yürütülen faaliyetler, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.