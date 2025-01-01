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        Hakkari'de kayakseverler, yeni yılın ilk gününü kayak merkezinde geçirdi

        Hakkari'de yeni yıl tatilini fırsat bilen kayak tutkunları, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde zaman geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 15:24 Güncelleme: 01.01.2025 - 15:40
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        Hakkari'de kayakseverler, yeni yılın ilk gününü kayak merkezinde geçirdi
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        Hakkari'de yeni yıl tatilini fırsat bilen kayak tutkunları, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde zaman geçirdi.

        Kentteki kayakseverler ve bazı vatandaşlar, karın istenilen seviyede olmaması nedeniyle sezonun açılamadığı, sadece 1. etaptaki yürüme bandının bulunduğu pistin hazırlandığı 2 bin 800 rakımlı merkeze giderek tatilin keyfini çıkardı.

        Kayakseverler kayak takımları ve snowboardlarla, çocuklarıyla gelen bazı aileler ise kızakla kayak yaparak güzel vakit geçirdi.

        Bazı vatandaşlar da mangal eşliğinde hem piknik yaptı hem de güzel havanın tadını çıkardı.

        Kayaksever Ahmet Uluhan, AA muhabirine, az yağan karı fırsata çevirmek istediklerini söyledi.

        Sadece bir pistin açık olduğunu belirten Uluhan, "Geçen sezon öğrendiklerimi yapıyorum. Kayak merkezi gayet güzel. Buradan çok memnunuz. Yeni yılın ilk gününde buraya gelerek güzel zaman geçiriyoruz." dedi.

        Samet Olgun da kayak yapmanın keyifli olduğunu dile getirerek, "Güzel bir hava var. Güzel bir gün geçiriyoruz. Her şey çok güzel. Bugün tatil olduğu için vaktimiz bol. Tesis gayet güzel. Yukarı taraflarda çok kar yok. Onun için bir pist faaliyette." diye konuştu.

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