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        Yüksekova Spor Kulübü galibiyet serisini sürdürdü

        Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi 11. haftasında, Yüksekova Spor Kulübü, Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 05.01.2025 - 15:06
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        Yüksekova Spor Kulübü galibiyet serisini sürdürdü
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        Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi 11. haftasında, Yüksekova Spor Kulübü, Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

        Merzan Şehir Stadyumu'nda oynan karşılaşmanın ilk yarısı, Fatma Serdar'ın attığı golle ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Yüksekova Spor Kulübü, maçın ikinci yarında Yasemin Eroğlu ve Diyan Ceyhan'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        Karşılaşmayı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Zap Spor Başkanı Ayhan Tunç, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ,Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

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