Yüksekova Spor Kulübü galibiyet serisini sürdürdü

Karşılaşmayı Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Zap Spor Başkanı Ayhan Tunç, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir ,Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

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