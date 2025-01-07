Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 42 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de hafif ticari araçta 42 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 00:13 Güncelleme: 07.01.2025 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de 42 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL

        Hakkari'de hafif ticari araçta 42 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta narkotik madde arama köpeği "Aura" ile arama yapan ekipler, yakıt deposuna ve farklı bölümlere gizlenmiş 42 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

        Gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Kanada Başbakanı istifa etti
        Kanada Başbakanı istifa etti
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        F.Bahçe'den stoper sürprizi!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Bilimsel makaleye konu oldu
        Blinken: Ukrayna'da harita değişmez
        Blinken: Ukrayna'da harita değişmez
        İranlı casuslar hakim karşısına çıkacak
        İranlı casuslar hakim karşısına çıkacak
        İsrailli yetkili: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        İsrailli yetkili: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek!
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        Not kararları borsayı olumlu etkiler
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de soğuktan etkilenen 3 kediyi belediye ekipleri kurtardı
        Hakkari'de soğuktan etkilenen 3 kediyi belediye ekipleri kurtardı
        Yüksekova Spor Kulübü galibiyet serisini sürdürdü
        Yüksekova Spor Kulübü galibiyet serisini sürdürdü
        Zap Suyu'nun yüzeyi kısmen dondu
        Zap Suyu'nun yüzeyi kısmen dondu
        Yüksekova'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Yüksekova'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Yüksekova'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Elemeleri yapıldı
        Yüksekova'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Elemeleri yapıldı
        Yüksekova'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması düzenledi
        Yüksekova'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Yarışması düzenledi