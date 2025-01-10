Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Özatak, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu hayvanları ip yardımıyla bulundukları kayalıklardan alarak sahibine teslim etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Durankaya beldesi Çaylıca Mahallesi'nde Ahmet Özatak'a ait keçiler dağlık alanda mahsur kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.