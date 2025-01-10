Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi, ekiplerce kurtarıldı.
Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi, ekiplerce kurtarıldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Durankaya beldesi Çaylıca Mahallesi'nde Ahmet Özatak'a ait keçiler dağlık alanda mahsur kaldı.
Hayvanlarına ulaşamayan Özatak'ın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu hayvanları ip yardımıyla bulundukları kayalıklardan alarak sahibine teslim etti.
Özatak, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.
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