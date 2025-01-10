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        Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

        Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 20:27 Güncelleme: 10.01.2025 - 20:27
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        Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
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        Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi, ekiplerce kurtarıldı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Durankaya beldesi Çaylıca Mahallesi'nde Ahmet Özatak'a ait keçiler dağlık alanda mahsur kaldı.

        Hayvanlarına ulaşamayan Özatak'ın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu hayvanları ip yardımıyla bulundukları kayalıklardan alarak sahibine teslim etti.

        Özatak, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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