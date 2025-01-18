Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da göç etmeyen leyleklere köylüler sahip çıkıyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı'na yıllar önce gelen ve Köprücük köyündeki direklerin üzerine yuva yapan 2 leylek, bu sene de göç etmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da göç etmeyen leyleklere köylüler sahip çıkıyor
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı'na yıllar önce gelen ve Köprücük köyündeki direklerin üzerine yuva yapan 2 leylek, bu sene de göç etmedi.

        Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan ve Cumhurbaşkanı kararıyla 2019'da "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Nehil Sazlığı, her sene yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Havanın soğumasıyla birçok kuş türünün sıcak bölgelere göç ettiği ilçede, 2 leylek Köprücük köyünü mesken tuttu.

        Köy sakinleri, yakından ilgilendikleri leylekleri, bazen evlerinden getirdikleri yemekle bazen de derede avladıkları balıklarla besliyor.

        Köy sakinlerinden Mihrullah Cankurtaran, leyleklerin yıllardır köyden göç etmediğini söyledi.

        Sazlıkta buldukları yiyeceklerle beslenen leyleklerin köyün maskotu olduğunu belirten Cankurtaran, şunları kaydetti:

        "Leylekler önceden camimizin bacasına yuva yapmıştı. Caminin tadilatının yapılmasıyla yuvaları bozuldu. Şimdi elektrik direğinin üzerine yuva yaptılar. Köyün değişik noktalarında böyle yuvaları var. Önceden kışları başka yerlere göç eder, yazın geri gelirlerdi. Artık kışın da gitmiyorlar. Onları çok seviyoruz. Köyümüze renk katıyorlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"

        Benzer Haberler

        Hakkari'de sezonu açan Mergabütan Kayak Merkezi, sömestirde ziyaretçilerini...
        Hakkari'de sezonu açan Mergabütan Kayak Merkezi, sömestirde ziyaretçilerini...
        Hakkari'nin bir ilçesinde kış diğerinde bahar havası
        Hakkari'nin bir ilçesinde kış diğerinde bahar havası
        Hakkari'de kaya parçasının minibüse isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden...
        Hakkari'de kaya parçasının minibüse isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden...
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler karnelerini aldı
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler karnelerini aldı
        Çukurca'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Çukurca'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Hakkari Şubesi açıldı
        Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Hakkari Şubesi açıldı