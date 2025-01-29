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        Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:19 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:29
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        Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        Hakkari'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

        AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hülya Özdağ Özen, Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatta yer alan partililere teşekkür etti.

        AK Parti'yi diğer partilerden ayıran özelliğinin her geçen gün yenilenmesi ve geçmişin tecrübesiyle geleceği oluşturması olduğunu belirten Özen, şunları kaydetti:

        "AK Parti, kurulduğunda kadınların siyasal hayattaki yerini artırma hedefiyle yola çıktı. Kadın kolları teşkilatı bu misyonun en önemli parçalarından biri. Cumhurbaşkanımızın 'Kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesidir' sözüyle kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarı şansının olmadığına vurgu yapılmıştır. Kadınlarımızın sesini daha güçlü duyurmak sadece partimiz için değil aynı zamanda ülkemizin geleceği için de büyük öneme sahip."

        AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ise ilçelerde de kadın kolları kongrelerini güzel bir ortamda yaptıklarını aktardı.

        Görevi devreden önceki kadın kolları teşkilatı mensuplarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Kaya, parti olarak son seçimlerde elde ettikleri başarının üzerine koyarak yola devam edeceklerini ifade etti.

        Kongrede İl Kadın Kolları Başkanı seçilen Güneş Hayva ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

        Hayva, devraldığı bayrağı daha yükseklere çıkarmak için elinden gelen çabayı göstereceğini dile getirdi.

        Keşir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın mesajlarının okunduğu kongreye, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Kıratlı, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ile partililer katıldı.

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