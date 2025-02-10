Hakkari'de "çakar lambalı" pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira ceza

Ekipler, pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira idari para cezası uyguladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün beldede devriye sırasında İ.Ç'nin kullandığı pikapta ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihaz (çakar lamba) tespit edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, "çakar lamba" tespit edilen pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira idari para cezası kesildi.

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