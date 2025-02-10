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        Hakkari'de "çakar lambalı" pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira ceza

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, "çakar lamba" tespit edilen pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 17:58 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:58
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        Hakkari'de "çakar lambalı" pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira ceza
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, "çakar lamba" tespit edilen pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira idari para cezası kesildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün beldede devriye sırasında İ.Ç'nin kullandığı pikapta ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihaz (çakar lamba) tespit edildi.

        Ekipler, pikabın sahibine ve sürücüsüne 138 bin 172'şer lira idari para cezası uyguladı.

        Sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı, araç da 30 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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