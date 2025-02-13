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        Hakkari'de ikinci kez bypass ameliyatı yapıldı

        Sağlık alanında hizmet çıtasının yükseldiği Hakkari'de, ikinci kez yapılan bypass ameliyatı yaklaşık 5 saat sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:50 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:50
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        Hakkari'de ikinci kez bypass ameliyatı yapıldı
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        Sağlık alanında hizmet çıtasının yükseldiği Hakkari'de, ikinci kez yapılan bypass ameliyatı yaklaşık 5 saat sürdü.

        Yaklaşık bir ay önce sırt ve nefes darlığı şikayetiyle Hakkari Devlet Hastanesine başvuran 66 yaşındaki Perişan Yoldaş, yapılan tetkiklerin ardından anjiyo edildi.

        Rahatsızlığı devam eden Yoldaş'ın bypass ameliyatı olmasına karar verildi.

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi ile yürütülen işbirliği kapsamında, hastanede görevli Prof. Dr. Gökhan Lafçı başkanlığında oluşan 8 kişilik ekip kente geldi.

        Söz konusu ekip ile hastanede görevli doktor ve hemşirelerin katılımıyla Yoldaş'ın ameliyatı gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından hasta, yoğun bakın ünitesine kaldırıldı.

        Lafçı, gazetecilere, geçen yıl ağustosta hastaneye gelerek denetimde bulunduklarını ve hastanede kalp merkezinin kurulması için büyük emek sarf edildiğini gördüklerini söyledi.

        Hastanede yaklaşık iki ay önce ilk açık kalp ameliyatlarının yapıldığını belirten Lafçı, şunları kaydetti:

        "O ameliyatlar da çok başarılı geçti. Bugün de yeni yılın ilk ameliyatını yapmış olduk. 3 damar bypassını yaptık hastamıza. Şeker hastalığı da vardı. Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı. Hasta yoğun bakımda, süreç devam ediyor. İnşallah şifasını bulacak. Ameliyat, hazırlık aşamasıyla yaklaşık 5 saat sürdü. Toplamda 8 kişilik ekip olarak desteğe geldik. Kendi memleketinde, ayağına gelmiş böylesi bir hizmet hastalar için çok önemli."

        Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Serhan Arman, kentte önemli ameliyatların yapıldığına değinerek, "Bu konuda büyük emekleri olan Valimiz Sayın Ali Çelik, İl Sağlık Müdürümüz Hamdullah Kara, sağlık çalışanlarımız ve Bilkent'ten gelen doktor ve sağlıkçılarımıza çok teşekkür ederiz. Hastamıza acil şifalar diliyoruz." dedi.

        Ameliyata giren Opr. Dr. Sevda Kurtulmuş da "Bu kent için büyük bir adım. Bu operasyonlar hem hastaların, hastaneye olan güvenini artırmakta hem de hastaların tedavi olabilmek için başka merkezlere gitmesine gerek kalmadan burada tedavi olabileceğini gösteriyor. Tüm halkımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

        Bypass ameliyatı olan Yoldaş'ın oğlu Sinan Yoldaş da doktorlara teşekkür ederek, kentte sağlık alanında önemli hizmetlerin yapıldığı dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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