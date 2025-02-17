Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Muş ve Hakkari'de kapanan 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş ve Hakkari'de kapanan 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL

        HAKKARİ/MUŞ-Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 5 yerleşim yerinin yolu açıldı.

        Muş'ta son günlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açan ekipler, genişletme çalışmalarına devam ediyor.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

        Kapalı olan 4 yerleşim yerinin yolunu açtıklarını söyleyen Yentür, ekiplerin bazı noktalarda genişletme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Hakkari'de de karla mücadele ekipleri, çığ nedeniyle kapanan Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolunda çalışma yürüttü.

        Ekipler, zorlu arazi koşullarında yaptıkları çalışma sonucu yolu ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?

        Benzer Haberler

        Muş ve Hakkari'de 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Muş ve Hakkari'de 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Mergabütan Kayak Merkezi'ndeki tüm pistler kayakseverlerin hizmetine açıldı
        Mergabütan Kayak Merkezi'ndeki tüm pistler kayakseverlerin hizmetine açıldı
        Adliyede müdürlük, sahada teknik direktörlük yapıyor
        Adliyede müdürlük, sahada teknik direktörlük yapıyor
        Hakkari'de kamu hizmetleri değerlendirildi
        Hakkari'de kamu hizmetleri değerlendirildi
        Hakkari'de gümrük kaçağı 8 kilogram altın ele geçirildi
        Hakkari'de gümrük kaçağı 8 kilogram altın ele geçirildi
        Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 92 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor