Muş ve Hakkari'de kapanan 5 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

HAKKARİ/MUŞ-Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 5 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Muş'ta son günlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açan ekipler, genişletme çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Kapalı olan 4 yerleşim yerinin yolunu açtıklarını söyleyen Yentür, ekiplerin bazı noktalarda genişletme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Hakkari'de de karla mücadele ekipleri, çığ nedeniyle kapanan Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolunda çalışma yürüttü.

Ekipler, zorlu arazi koşullarında yaptıkları çalışma sonucu yolu ulaşıma açtı.